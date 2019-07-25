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На концерт Нетребко в Екатеринбурге билеты в VIP-ложу стоили два миллиона

В столице Урала быстро раскупили билеты на выступление оперной дивы.

На концерт Нетребко в Екатеринбурге билеты в VIP-ложу стоили два миллиона
Анна Нетребко. Фото: КП

Большую часть времени Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном колесит по городам Европы. За последний месяц певица посетила Италию, Германию и Австрию. Иногда оперная дива наведывается в Россию, чтобы дать концерт в Москве и Санкт-Петербурге или навестить родственников в Краснодарском крае.

Не удивительно, что выступление, которое пройдет в Екатеринбурге, вызвало ажиотаж местных жителей. На билеты высокий спрос, поэтому цены ставят заоблачные. Самое дешевое место стоит 4900 рублей. Самое дорогое в Гранд-партере обойдется в 50 тысяч. При желании можно выкупить целую ложу на 23 места, но тогда придется выложить 2 миллиона рублей.

Организаторы концерта успокаивают возмущенных поклонников тем, что зритель заплатит не только за место. В ложе предусмотрено обслуживание. Также они получат бесплатные парковочные места, доступ к лаунж-зоне и отдельный вход к театру. Об этом сообщает портал Ura.ru.

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Анна Нетребковыступление перед зрителямиЕкатеринбург

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На концерт Нетребко в Екатеринбурге билеты в VIP-ложу стоили два миллиона
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