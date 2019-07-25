Ани Лорак в белом наряде посетила фестиваль «Жара»

Подписчики звезды в Instagram оценили, как светлая одежда смотрится на загорелой коже певицы.

Ани Лорак стала одной из множества звезд, прилетевших в Баку на фестиваль «Жара». Каждого именитого гостя организатор Эмин Агаларов встречал лично.

На пресс-конференции певица поблагодарила за теплый прием. Она обрадовалась, как развивается премия в течение нескольких лет.

Для общения с прессой Ани Лорак оделась полностью в светлых тонах. К белой майке певица подобрала в комплект брюки с завышенной талией молочного оттенка. Завершили образ бежевые ботильоны на каблуке, тонкие браслеты и солнцезащитные очки. На фоне загорелой кожи комплект смотрелся бесподобно.

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На фестиваль Ани Лорак прибыла одна. Пока что певица не выводит в свет нового возлюбленного – продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. Мужчина младше певицы на 14 лет.

Кстати, прошлое Егора Глеба, судя по слухам, не отличается радужными красками. Продюсер якобы избивал свою бывшую жену. По иронии судьбы, девушка долгое время писала песни для Ани Лорак и работала у нее бэк-вокалисткой.