Настя Ивлеева впервые пригласила на интервью своего возлюбленного

Настя Ивлеева завершила второй сезон шоу Agentshow эффектно. Блогер пригласила сразу двух гостей – Лолиту Милявскую и рэпера Элджея. Ведущая встречается с артистом, поэтому поклонники давно хотели увидеть его в её проекте. Однако Элджей отличается немногословностью. Он почти не дает интервью, а общаться предпочитает посредством своих песен на концертах и в клипах.

Ради любимой девушки рэпер сделал исключение. При этом Элджей не изменил себе. Артист появился в самом конце ролика и не сказал ни слова. Он просто покрасовался на камеру рядом с автомобилем, на котором были разнообразные надписи.

В свою очередь Лолита призналась, что любит творчество Элджея. По просьбе певицы Настя Ивлеева призналась, что боится потерять возлюбленного. Поэтому столь неприятные мысли старается лишний раз не допускать.

больше по теме Лолита озвучила количество половых партнеров в своей жизни Певица дала откровенное интервью Насте Ивлевой в рамках Youtube-проекта Agentshow.

«Когда ты влюблен очень сильно, эти отношения достойные и они делают тебя счастливой, конечно, страшно потерять человека», — сказала ведущая. Лолита пожелала, чтобы у них всегда сохранялась такая крепкая и страстная связь.