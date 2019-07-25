ЗВЕЗДЫ

Настя Ивлеева впервые пригласила на интервью своего возлюбленного

Рэпер Элджей появился в эфире Youtube-проекта Agentshow.

Настя Ивлеева впервые пригласила на интервью своего возлюбленного
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Настя Ивлеева завершила второй сезон шоу Agentshow эффектно. Блогер пригласила сразу двух гостей – Лолиту Милявскую и рэпера Элджея. Ведущая встречается с артистом, поэтому поклонники давно хотели увидеть его в её проекте. Однако Элджей отличается немногословностью. Он почти не дает интервью, а общаться предпочитает посредством своих песен на концертах и в клипах.

Элджей. Фото
Элджей впервые на шоу Насти Ивлеевой Agentshow

Ради любимой девушки рэпер сделал исключение. При этом Элджей не изменил себе. Артист появился в самом конце ролика и не сказал ни слова. Он просто покрасовался на камеру рядом с автомобилем, на котором были разнообразные надписи.

В свою очередь Лолита призналась, что любит творчество Элджея. По просьбе певицы Настя Ивлеева призналась, что боится потерять возлюбленного. Поэтому столь неприятные мысли старается лишний раз не допускать.

«Когда ты влюблен очень сильно, эти отношения достойные и они делают тебя счастливой, конечно, страшно потерять человека», — сказала ведущая. Лолита пожелала, чтобы у них всегда сохранялась такая крепкая и страстная связь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛолитаНастя ИвлееваПрограмма "AgentShow"рэпер Элджей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настя Ивлеева впервые пригласила на интервью своего возлюбленного
Интересно?
Поделись с друзьями: