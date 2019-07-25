Лолита похвалила Ивлееву за то, что она не начала музыкальную карьеру

Настя Ивлеева закончила второй сезон Youtube-проекта Agentshow особенной гостьей – Лолитой. Певица оригинально появилась перед камерами. Она легла в кабинку лифта так, что Ивлеевой пришлось через неё переступить.

Лолита призналась, что восхищается творчеством ведущей и давно хотела попасть на её шоу. При этом артистка заметила, что блогер честно оценивает свои возможности. Именно поэтому, в отличие от Бузовой и Клюкиной, ведущая не запела.

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«В пении у меня таланта нет. Поэтому лезть туда я не собираюсь», — парировала ведущая Agentshow. В то же время Лолита любит песни рэпера Элджея, с которым блогер встречается. На вопрос, уговаривал ли он её начать музыкальную карьеру, Ивлеева ответила категорично: «Нет, конечно, он же адекватный человек».