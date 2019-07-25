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Лолита озвучила количество половых партнеров в своей жизни

Певица дала откровенное интервью Насте Ивлевой в рамках Youtube-проекта Agentshow.

Лолита озвучила количество половых партнеров в своей жизни
Лолита. Фото: globallookpress

Для завершения второго сезона Agentshow Настя Ивлеева хотела пригласить кого-то особенного. В итоге гостьей стала Лолита Милявская. Певица является поклонницей ведущей и блогера, поэтому и сама мечтала оказаться в Youtube-шоу.

Лолита и Настя Ивлеева. Фото
Лолита откровенно рассказала о личной жизни. Кадр из Youtube-шоу Agentshow

Недавно Лолита рассталась с молодым мужем. После девяти лет отношений 55-летняя певица наслаждается свободой. Поэтому звезда откровенно рассказала о личной жизни. Несколько лет назад Лолита назвала некоторых мужчин «подножным кормом». По её мнению, они годятся только для физической близости. Лолита не отказывается от своих слов, но возраст уже не тот.

Если раньше певица в перерывах между замужествами наслаждалась вниманием мужчин, то теперь в постели она только спит. Лолита призналась – пару дней назад она могла бы пойти в гости к красавцу после концерта. Но ей предстоял перелет рано утром. Все, что она хотела – спать, поэтому отказала молодому мужчине. Артистка призналась, что не всегда была раскрепощенной – в молодости она спала только в браке.

«До сорока можно по пальцам половых партнеров пересчитать – все были мужьями. А после сорока пальцы рук кончились. Это было нелепое доказательство себе: «А так можно?», — рассказала Лолита.

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Тэги:

личная жизньЛолитаЛолита МилявскаяНастя ИвлееваПрограмма "AgentShow"

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Лолита озвучила количество половых партнеров в своей жизни
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