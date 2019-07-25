Кейт Бекинсейл села на шпагат в парикмахерской

Идеальной растяжке Кейт Бекинсейл могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова. Недавно британская актриса продемонстрировала поклонникам свои успехи в йоге, причем сделала это прямо в парикмахерской.

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В салоне красоты артистка решила привести в порядок волосы и сделать макияж. На фото, которое 45-летняя звезда разместила в Instagram, она сидит в парикмахерском кресле. Ей наводят красоту двое мужчин-стилистов, а сама она сидит в шпагате, фотографируя себя в зеркале на смартфон.

В подписи к необычному кадру Бекинсейл отметила, что могла бы показать еще что-то из йоги, но не хочет затмевать настоящих звезд, колдующих над ее внешностью.

Поклонники выразили бурное восхищение увиденным. «Отлично сработано», «Вы сумасшедшая! Мне нравится ваше чувство юмора», «Хороший способ делать растяжку по утрам», «Впечатляюще», «Вау, просто вау!» – заявили подписчики. Правда, в комментариях промелькнуло и несколько сообщений о том, что Кейт просто решила подшутить над фанатами, прифотошопив себе задранные ноги.

Напомним, несколько месяцев назад актриса рассталась с молодым бойфрендом Питом Дэвидсоном. У пары был бурный, но непродолжительный роман, в итоге бывшие возлюбленные не сошлись характерами.