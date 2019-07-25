Экс-супруга Аршавина опубликовала фото с кольцом на пальце

Алиса Казьмина продемонстрировала шикарный подарок на своей странице в Instagram через три недели после развода с футболистом.

Алиса Казьмина совсем недавно развелась с российским футболистом Андреем Аршавиным. 3 июля 2019 года суд расторг отношения между спортсменом и его женой.

25 июля Алиса продемонстрировала публике кольцо, которое ей подарили. Кто именно преподнес украшение, уточнять она не стала, предпочтя оставить интригу.

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Кольцо в форме сердца девушка выложила на своей странице в Instagram. Снимок она сопроводила подписью: «Не страшно ошибаться, страшно быть унылым и неинтересным».

Подписчики сразу же поинтересовались, кто преподнес украшение Казьминой, но она предпочла оставить улыбающиеся смайлики вместе ответа. Единственное, что пояснила обладательница кольца, что это «знак дружбы».

Ранее Валдис Пельш прокомментировал расставание Андрея Аршавина с гражданской женой Юлией Барановской. Суждения Пельша многих удивили. Телеведущий отметил, что ничего страшного в том, что муж и жена в отпуске могут находиться не вместе — нет, пишет сайт OA.