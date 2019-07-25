Анна Калашникова назвала идеальное место для семейного отпуска

Анна Калашникова не скрывает, что может потратить в отпуске около миллиона рублей. Зато в путешествиях ей удалось найти место, которое идеально подходит для отдыха вместе с большой семьей.

Как рассказала певица и телеведущая в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro, больше всего ей нравится Испания. Только еще планирующим поехать туда туристам непременно стоит попробовать местную кухню, например чурросы – напоминающие пончики изделия из заварного теста. А также традиционные для страны тапас, хамон и другие блюда.

«Мне нравится в этой стране климат, жители и еда. Идеальное государство для жизни и отдыха», – пишет Анна.

Правда, многим отдых в Испании может показаться недешевым. Так, ужин на четверых человек может обойтись на наши деньги в пять тысяч рублей, а за одно горячее блюдо придется отдать около семисот.

Цены могут «кусаться» и в гостиницах. Особенно пятизвездочных, где неделя проживания стоит от двухсот тысяч рублей. Зато такие отели расположены обычно в центре курорта, а комфорт и сервис в них на высоте.