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Шнуров стихотворно высмеял фигуру Собчак в купальнике

Лидер «Ленинграда» считает, что ее нынешний возлюбленный Константин Богомолов тоже не в восторге от внешности светской львицы.

Шнуров стихотворно высмеял фигуру Собчак в купальнике
Сергей Шнуров. Фото: globallookpress

Стихотворное противостояние между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак набирает новые обороты. Очередной стих светской львицы сопровождался видео, как та выходит из воды в купальнике. Собчак продемонстрировала певцу ягодицы в бикини. Шнуров тут же их раскритиковал.

«Вы мне предлагаете сойтись

В честном риторическом бою,

Задницу не первой свежести

В Инстаграме разместив свою.

Рыхлую, широкую, но плоскую,

Дряблая чудовищная прыть,

И купальника цветной полоскою

Неказистость эту не прикрыть», — зачитал стихи Сергей Шнуров.

Заодно солист группы «Ленинград» ответил на призыв Собчак пойти на Versus Battle. По словам Шнурова, у него годы уже не те. В молодости певец смог бы согласиться, но только в темноте и пьяный, чтобы не видеть уродство Ксении Собчак. Также Шнуров не забыл упомянуть ее нового возлюбленного – Константина Богомолова.

«Опытный и оттого веселый,

Раз отрежь, а семь потом отмерь,

Как-то взгляд потух у режиссера.

Почему? Понятно всем теперь.

Смотрит и как будто бы не верят,

Кожей крокодила или гуся

Насладиться сможет в полной мере.

Ну, а я, пожалуй, воздержусь».

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Шнуров стихотворно высмеял фигуру Собчак в купальнике
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