Шнуров стихотворно высмеял фигуру Собчак в купальнике

Стихотворное противостояние между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак набирает новые обороты. Очередной стих светской львицы сопровождался видео, как та выходит из воды в купальнике. Собчак продемонстрировала певцу ягодицы в бикини. Шнуров тут же их раскритиковал.
«Вы мне предлагаете сойтись
В честном риторическом бою,
Задницу не первой свежести
В Инстаграме разместив свою.
Рыхлую, широкую, но плоскую,
Дряблая чудовищная прыть,
И купальника цветной полоскою
Неказистость эту не прикрыть», — зачитал стихи Сергей Шнуров.
Заодно солист группы «Ленинград» ответил на призыв Собчак пойти на Versus Battle. По словам Шнурова, у него годы уже не те. В молодости певец смог бы согласиться, но только в темноте и пьяный, чтобы не видеть уродство Ксении Собчак. Также Шнуров не забыл упомянуть ее нового возлюбленного – Константина Богомолова.
«Опытный и оттого веселый,
Раз отрежь, а семь потом отмерь,
Как-то взгляд потух у режиссера.
Почему? Понятно всем теперь.
Смотрит и как будто бы не верят,
Кожей крокодила или гуся
Насладиться сможет в полной мере.
Ну, а я, пожалуй, воздержусь».