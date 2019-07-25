Шнуров стихотворно высмеял фигуру Собчак в купальнике

Лидер «Ленинграда» считает, что ее нынешний возлюбленный Константин Богомолов тоже не в восторге от внешности светской львицы.

Стихотворное противостояние между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак набирает новые обороты. Очередной стих светской львицы сопровождался видео, как та выходит из воды в купальнике. Собчак продемонстрировала певцу ягодицы в бикини. Шнуров тут же их раскритиковал.

«Вы мне предлагаете сойтись В честном риторическом бою, Задницу не первой свежести В Инстаграме разместив свою. Рыхлую, широкую, но плоскую, Дряблая чудовищная прыть, И купальника цветной полоскою Неказистость эту не прикрыть», — зачитал стихи Сергей Шнуров.

Заодно солист группы «Ленинград» ответил на призыв Собчак пойти на Versus Battle. По словам Шнурова, у него годы уже не те. В молодости певец смог бы согласиться, но только в темноте и пьяный, чтобы не видеть уродство Ксении Собчак. Также Шнуров не забыл упомянуть ее нового возлюбленного – Константина Богомолова.