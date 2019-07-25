Лолита категорично высказалась о своем возможном замужестве

Лолита стала одной из гостей на фестивале «Жара» в Баку. Певица была тронута, когда её в 4 утра лично встретил певец Эмин Агаларов. Организатор фестиваля трепетно относился к каждой звезде.

Во время пресс-конференции Лолита разоткровенничалась. Артистка в грубой форме призналась, что она всю жизнь была не слишком привлекательна для мужчин. Также певица заявила – путь к её сердцу лежит через постель. Однако заводить новые отношения звезда не намерена.

«Надеюсь, мое сердце будет наполнено музыкой. Так что буду заниматься творчеством и в гробу я видала все замужества!» — передает слова Лолиты портал «7 дней».

больше по теме Бузова поддержала Лолиту после размолвки с мужем Ведущая «Дома-2» заключила певицу в объятия на фестивале «Жара».

Напомним, в начале июля певица заявила, что расстается с молодым мужем Дмитрием Ивановым. После девяти лет брака супруги решили пожить отдельно. Разрыв прошел полюбовно, но Лолита все ещё переживает изменения в личной жизни. Ходили слухи о том, что муж положил глаз на кого-то моложе, однако певица опровергла сплетни.