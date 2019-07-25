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Лолита категорично высказалась о своем возможном замужестве

На пресс-конференции фестиваля «Жара» певица заявила, что «в гробу видала» будущие отношения.

Лолита категорично высказалась о своем возможном замужестве
Лолита. Фото: globallookpress

Лолита стала одной из гостей на фестивале «Жара» в Баку. Певица была тронута, когда её в 4 утра лично встретил певец Эмин Агаларов. Организатор фестиваля трепетно относился к каждой звезде.

Лолита и Дмитрий Иванов. Фото
После расставания с мужем Лолита не хочет ввязываться в новый роман. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Во время пресс-конференции Лолита разоткровенничалась. Артистка в грубой форме призналась, что она всю жизнь была не слишком привлекательна для мужчин. Также певица заявила – путь к её сердцу лежит через постель. Однако заводить новые отношения звезда не намерена.

«Надеюсь, мое сердце будет наполнено музыкой. Так что буду заниматься творчеством и в гробу я видала все замужества!» — передает слова Лолиты портал «7 дней».

Напомним, в начале июля певица заявила, что расстается с молодым мужем Дмитрием Ивановым. После девяти лет брака супруги решили пожить отдельно. Разрыв прошел полюбовно, но Лолита все ещё переживает изменения в личной жизни. Ходили слухи о том, что муж положил глаз на кого-то моложе, однако певица опровергла сплетни.

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Лолита категорично высказалась о своем возможном замужестве
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