Сару Фергюсон после замужества назвали «паразиткой»

Сара Фергюсон и принц Эндрю поженились в 1986 году. Молодые были так влюблены друг в друга, что даже нарушили королевский свадебный протокол, поцеловавшись на балконе Букингемского дворца.

Однако первые месяцы замужества для Ферджи оказались нелегкими. На нее обрушился шквал критики. Многие полагали, что та ничего не делает, ведет праздный образ жизни и бьет баклуши целыми днями напролет.

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Дело дошло даже до того, что Сару обозвали «паразиткой». Невестка королевы была крайне расстроена таким поворотом событий. И хотя любящий муж советовал ей не обращать на выпады злопыхателей внимания, у нее это плохо получалось.

Королевский биограф Ингрид Сьюард в своей книге «Сара: Ее Высочество герцогиня Йоркская» рассказала, что Ферджи назвали «паразиткой», которая только и делает, что отдыхает. «Это ее очень задело», — заметила она.

Чтобы найти свое место «под солнцем», Сара в отчаянье обратилась за помощью к принцессе Анне, чтобы та посоветовала, чем ей можно заняться или же передала часть своих королевских обязанностей. В результате Фергюсон увлеклась благотворительностью.

Стоит отметить, что несмотря на то, что после развода с Эндрю в 1996 году она больше не является членом королевской семьи, Сара по-прежнему курирует работу нескольких благотворительных фондов, пишет Express.