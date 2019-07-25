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Кейт Миддлтон регулярно вносила изменения во внешность

Герцогиня Кембриджская, как и любая женщина, следит за внешностью, но вносит коррективы в нее крайне аккуратно.

Кейт Миддлтон регулярно вносила изменения во внешность
Кейт Миддлтон нередко экспериментирует со своими прическами Фото: Reuters

Женщины королевской семьи всегда выглядят максимально натурально. Кажется, они вовсе не пользуются косметикой, никогда не меняют прическу и носят только классический неброский маникюр.

Одна из представительниц аристократического дома, Кейт Миддлтон, давно стала иконой стиля для многих англичанок. Собранная, скромно, но со вкусом одетая герцогиня как будто вовсе не меняется с тех пор, как впервые поприветствовала подданных в свадебном платье на балконе Букингемского дворца.

Но если внимательно рассмотреть фотографии Кейт за указанный период, то станет ясно — она, как и любая женщина, не смогла удержаться от бьюти-экспериментов. Правда, делала это настолько незаметно и аккуратно, что многие и не догадывались о вмешательстве.

Так, судя по снимкам, супруга принца Уильяма немного осветляла волосы. Ее мастер использовал модную и очень деликатную технику окрашивания волос — балаяж. В этом случае отдельные пряди неравномерно осветляются и создается эффект волос, естественно выгоревших на солнце.

Также герцогиня экспериментировала с челкой, но и ее она оптимально вписала в свою постоянную прическу и при необходимости оставляла лоб открытым.

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Британская королевская семьябьюти-секретыКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиновые прически

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Кейт Миддлтон регулярно вносила изменения во внешность
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