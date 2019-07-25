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Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон пожаловался на докторов

Эксперт в области автомобилей рассказал об аллергии на пыльцу.

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон пожаловался на докторов
Джереми Кларксон страдает сенной лихорадкой. Фото: Global Look Press

Джереми Кларксон разразился гневной тирадой после того, как услышал заявление врачей о том, что препараты против аллергии на пыльцу не вызывают сонливости.

Свое возмущение он выплеснул в своем Twitter-аккаунте, на который подписаны 7,17 миллиона пользователей. «Доктора, может, вы прекратите пороть чепуху?» — начал он свой пост.

«Не существует такой вещи, как антигистаминные средства, не вызывающие сонливости», — заявил он.

В своей публикации ведущий также рассказал, что из-за сенной лихорадки не смог в свое время сдать экзамены для британских старших школьников, необходимые для поступления в университет.

«Я провалил экзамены в вуз из-за аллергии на пыльцу и антигистаминных, которые принимал против нее. Я не проверил свои ответы», — написал он.

Поклонники бывшего ведущего Top Gear в своих твитах по большей части согласились с утверждением Кларксона. Один из них написал, что во многом их точки зрения не совпадают, но только не в этом вопросе, так как сенная лихорадка действительно влияет на успеваемость детей.

«Антигистаминные хороши только в том случае, если твоя цель — погрузиться через 30 минут в сон», — поддержал еще один. «Люди, которым не ведома аллергия на пыльцу, от которой многие страдают каждый год, не понимают своего счастья», — цитирует пользователя Express.

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Тэги:

#Аллергия и иммунитеталлергияДжереми Кларксон

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Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон пожаловался на докторов
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