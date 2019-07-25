Рудова в мини-платье и в белых сапогах отметилась в фотосессии

Наталья Рудова редко сидит на одном месте. Актриса очень любит путешествовать. Этим летом ей выдалась уникальная возможность побывать поучаствовать в промокампании фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Она добралась до Лос-Анджелеса на частном самолете и разместилась в фешенебельной гостинице. Несколько дней артистку водили по местам, где проходили съемки, а еще ей удалось поужинать в ресторане, где также снимались Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Ко всему прочему, Рудова смогла еще до официальной премьеры увидеть новый шедевр Тарантино, а после этого ее, как и других частников кампании, позвали сняться в фотосессии. Актриса снялась в цветном мини-платье с глубоким декольте и белых сапогах на невысоком каблуке. Чтобы образ в стиле 60-х был законченным, ей завили локоны, а также сделали макияж пастельных оттенков.

Наталья с удовольствием позировала фотографу в студии. Ее игривое настроение идеально подошло к концепции съемки. В соцсети актриса поделилась несколькими кадрами. Подруга девушки Настасья Самбурская сразу сравнила Рудову с голливудской звездой Марго Робби. А поклонники признались, что не сразу узнали любимую актрису в таком образе. «Вы тут совсем другая, кажется из-за новой укладки», «Не узнать», «Какая классная», «Вам идет», — прокомментировали они пост.

К слову, от самого фильма Рудова осталась в восторге. Она лишь удостоверилась в том, что Ди Каприо и Питт талантливые и непревзойденные актеры. «Спасибо за то, что вы сделали для этого фильма! Это было так смешно , так круто! Квентин Тарантино — браво! Вы гений!», — высказалась девушка. Напомним, что в Росси премьера картины состоится 8 августа?

А вы ждете этот фильм?