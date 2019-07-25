Британцы обвинили Меган Маркл в плохом влиянии на принца Гарри

Меган Маркл часто обвиняют в нарушении королевского протокола и пренебрежении правилами, установленными для членов королевской семьи. Но, кажется, одной герцогини британцам стало мало и они обрушились на ее мужа.

больше по теме Меган Маркл не собирается одевать сына по королевским традициям Герцогиня намерена вновь нарушить королевский протокол.

Как сообщает Express, жители страны начали массово выражать недовольство поведением принца Гарри. Они пишут письма в издания, оставляют комментарии в социальных сетях и утверждают, что супруга герцога оказала на него негативное влияние.

Британцы утверждают, что, в частности, закрытые крестины ребенка — жест, больше характерный для знаменитости, а не для королевской особы. Лондонцы возмущены тем фактом, что церемония не была публична и имена крестных родителей засекречены.

«Это поведение голливудской звезды, а не принца. Крещение — важнейший обряд в жизни человека, и подробности такого момента в жизни Арчи доставили бы море радости людям. Я думаю, они совершили большую ошибку, которая может иметь для них в будущем серьезные последствия», — приводит Express комментарий королевского биографа Пенни Юнор.

больше по теме Меган Маркл была фавориткой у мальчиков в школьные годы Будущая актриса и герцогиня уже в подростковые годы умела подать себя.

Она напомнила, что герцоги Сассекские не пренебрегали британцами, когда тратили деньги на ремонт своего особняка Фрогмор.

«Три миллиона фунтов было потрачено из налогов простых людей. Нужно не забывать, что, попадая в королевскую семью, ты получаешь не только привилегии, но и обязанности», — заключила эксперт.