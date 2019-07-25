Без макияжа и в нижнем белье: Каменских показала, как выглядит по утрам

Настя Каменских всегда любила эпатировать публику. Ее не смущали возмущения подписчиков, когда она выкладывала снимки в нижнем белье или с приспущенными штанами. Колкости хейтеров ее никогда не задевали. Многие были уверены, что после свадьбы певица будет вести себя более сдержанно, но этого не произошло. В мае этого года артистка вышла замуж за Потапа, но в ее соцсетях по-прежнему появляются снимки то в откровенных нарядах, то в мини-бикини.

По всей видимости, муж во всем поддерживает свою избранницу. Настя активно дает концерты, снимается для глянца и в разных телепроектах. 25 июля певица поделилась традиционным для нее фото из ванной комнаты. В кадре она стоит перед зеркалом с зубной щеткой. По утрам, как и все девушки, артистка выглядит максимально естественно. Каменских позировала без макияжа и укладки, а также в белом лаконичном нижнем белье.

Поклонники пришли в восторг от ее природной красоты. «Ух, какая миленькая», «Лялька», «Какая фигура», «Суперфигура , суперНастя!» — прокомментировали пост подписчики. Сама певица решила рассказать, как обычно проходит ее день.

«Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях — занимаюсь в спортзале гостиницы. Говорят, что заниматься спортом лучше всего утром, из-за гормонов, которые выделяются в организме. В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел! Питаюсь тоже по четкому графику», — поделилась Настя.

По ее словам, она старается ложиться спать около 10-11 вечера, чтобы успеть набраться сил.