ЗВЕЗДЫ

Без макияжа и в нижнем белье: Каменских показала, как выглядит по утрам

Певица не удержалась и поделилась традиционным фото в ванной комнате.

Без макияжа и в нижнем белье: Каменских показала, как выглядит по утрам
Настя Каменских. фото: globallookpress.com

Настя Каменских всегда любила эпатировать публику. Ее не смущали возмущения подписчиков, когда она выкладывала снимки в нижнем белье или с приспущенными штанами. Колкости хейтеров ее никогда не задевали. Многие были уверены, что после свадьбы певица будет вести себя более сдержанно, но этого не произошло. В мае этого года артистка вышла замуж за Потапа, но в ее соцсетях по-прежнему появляются снимки то в откровенных нарядах, то в мини-бикини.

По всей видимости, муж во всем поддерживает свою избранницу. Настя активно дает концерты, снимается для глянца и в разных телепроектах. 25 июля певица поделилась традиционным для нее фото из ванной комнаты. В кадре она стоит перед зеркалом с зубной щеткой. По утрам, как и все девушки, артистка выглядит максимально естественно. Каменских позировала без макияжа и укладки, а также в белом лаконичном нижнем белье.

Поклонники пришли в восторг от ее природной красоты. «Ух, какая миленькая», «Лялька», «Какая фигура», «Суперфигура , суперНастя!» — прокомментировали пост подписчики. Сама певица решила рассказать, как обычно проходит ее день.

«Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях — занимаюсь в спортзале гостиницы. Говорят, что заниматься спортом лучше всего утром, из-за гормонов, которые выделяются в организме. В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел! Питаюсь тоже по четкому графику», — поделилась Настя.

По ее словам, она старается ложиться спать около 10-11 вечера, чтобы успеть набраться сил.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Настя КаменскихНастя Каменских последние новостиНастя Каменских фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без макияжа и в нижнем белье: Каменских показала, как выглядит по утрам
Интересно?
Поделись с друзьями: