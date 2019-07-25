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Игорь Николаев сделал шапку из детской сумочки

Композитор показал, как играет с маленькой дочкой.

Игорь Николаев сделал шапку из детской сумочки
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: globallookpress.com

Игорь Николаев старается уделять общению с маленькой дочкой все свободное время. Композитор читает Веронике на ночь книжки, пишет вместе с ней песни и, конечно, просто играет с ребенком.

Исполнитель часто делится в Instagram кадрами с девочкой. Последнее фото в его блоге получилось особенно забавным. В кадре можно увидеть самого Николаева и его дочь, приспособивших игрушки в качестве головных уборов. На голове певца красуется некое изделие из искусственного меха, а его наследница примерила пластмассовую скорлупу от большого яйца.

«На голове у папы детская сумочка, у дочки – скорлупа единорога. Тренд сезона – веселье и безбашенность!» – пояснил композитор.

У трехлетней Ники, как называют дочь родители, есть все шансы стать настоящей Instagram-звездой. Как пятилетняя Лиза Галкина, с которой девочку часто сравнивают поклонники. Уже сейчас Вероника демонстрирует первые успехи. Недавно девочка наизусть выучила детскую сказку.

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Игорь Николаев сделал шапку из детской сумочки
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