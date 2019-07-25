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«Рыбалка — моя страсть»: Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая для ловли рыбы выбрала трендовый наряд этого лета.

«Рыбалка — моя страсть»: Утяшева призналась в неожиданном увлечении
Ляйсан Утяшева. Фото: globallookpress

Ляйсан Утяшева выбралась с Павлом Волей и детьми на семейный отдых в Амстердаме. После двух дней прогулок по достопримечательностям звездная чета оказалась на яхте. Все члены семьи занялись рыбалкой, в том числе и гимнастка.

«Рыбалка — моя страсть, медитация, как угодно… Азарт, вода и свежий воздух… Любовь к рыбалке привил мне дедушка с 4-х лет, и вот уже 30. Мои говорят, что я «фартовая». Платье в горошек на удачу», — написала Ляйсан Утяшева в Instagram.

Звезда выбрала необычный для рыбалки наряд. Утяшева удила рыбу в легком черном платье в горох. Солнцезащитные очки и аккуратная шляпка дополняли образ дивы. Подписчики оценили оригинальность гимнастки. Некоторые фанатки захотели также пойти на рыбалку, чтобы притянуть добычу красивым образом.

Во время семейного отпуска Ляйсан Утяшева вернулась к привычному цвету волос. Недавно гимнастка стала блондинкой, однако поклонники сразу поняли, что это парик. Утяшева кардинально сменила имидж и при этом не навредила волосам.

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звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Волярыбалка звезд

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«Рыбалка — моя страсть»: Утяшева призналась в неожиданном увлечении
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