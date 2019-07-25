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Нюша запечатлела на видео, как отдыхает с мужем у бассейна

При этом певица позировала в бикини, а ее возлюбленный - в шортах для плавания.

Нюша запечатлела на видео, как отдыхает с мужем у бассейна
Нюша и Игорь Сивов. фото: globallookpress.com

Нюша в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова. Она не скрывала, что мечтает о собственной семье. Уже в ноябре следующего года певица родила первенца — дочку. Сначала все мысли девушки занимали заботы о ребенке, но потом она вернулась к работе, а также стала усердно трудится в спортзале, чтобы вернуться в форму. К слову, ей это удалось. Этим летом при каждом удобном случае артистка хвастается своей фигурой то в черном слитном купальнике, то в алом мини-бикини.

В конце июля Нюша даст концерт в Таллине, а пока она решила набраться сил на побережье Средиземного моря. Певица проводит время с мужем. Это сподвигло ее снять забавный ролик. В соцсети девушка опубликовала видео, на котором она запечатлена в бежевом купальнике, а Сивов — в красных плавках. Благодаря обратной съемке кажется, что супруги не нырнули, а вынырнули из бассейна, затем надели очки, легкие рубашки и взяли в руке по книжке и прохладительному напитку.

«Лето наоборот», — лаконично написала Нюша. «Без чего вы не обходитесь на отдыхе? У меня — это книга и очки, а у вас?» — признался Игорь.

На кадрах видно, что муж певицы, в отличие от нее, не так много времени проводит в спортзале. Однако поклонникам ролик очень понравился. Им не так часто удается увидеть супругов вместе. «Нереально крутое видео получилось», «Вы очень милая пара», «Вышла из воды, волосы сухие! Чудо… если бы так», «Классная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Сивов признавался, что для счастья ему нужно не так много. «Просто на какое-то время лишиться всего, что меня окружает в Москве — телефона, интернета, ресторанов, доставок еды, людей, машин и кондиционеров», — делился он с подписчиками. Именно так муж Нюши и провел отпуск с возлюбленной.

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Нюша запечатлела на видео, как отдыхает с мужем у бассейна
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