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«Привет блондинам!»: Басков оценил новый имидж Димы Билана

Певец кардинально изменил цвет волос.

«Привет блондинам!»: Басков оценил новый имидж Димы Билана
Дима Билан сменил имидж. Фото: globallookpress.com

Дима Билан кардинально сменил цвет волос и продемонстрировал результат на новом снимке в соцсети. На опубликованном в Instagram селфи певец предстал перед поклонниками не с темными волосами, каким его привыкли видеть, а блондином.

Новый образ артист дополнил аккуратными усами и бородкой, в его ухе можно заметить сережку, а на шее – несколько украшений.

«В этот раз я на светлой стороне!» – заявил исполнитель.

Одним из первых смену имиджа Билана оценил главный «натуральный блондин» российской эстрады Николай Басков. Певец оставил в блоге молодого коллеги подмигивающий смайлик и прокомментировал: «Привет блондинам».

Фото: Instagram@bilanofficial

Конечно, высказались о шевелюре Билана и фанаты. Мнение у поклонников оказалось неоднозначным, но удивить артист сумел, кажется, всех. «Вы когда-нибудь видели Билана блондином? Вот и мы нет», «Дима, верни стрижку, как на Евровидении!», «Тебе так идет», «Как красиво», «Неожиданно», «Не идет. Верни обратно», – высказались подписчики странички.

Недавно Дима Билан назвал себя секс-символом из 90-х. Певец экспериментирует со стилем не в первый раз. Для съемок клипа «Про белые розы» он сбрил бородку и сделал стрижку, которая была у него пару десятилетий назад.

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«Привет блондинам!»: Басков оценил новый имидж Димы Билана
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