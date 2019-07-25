Мельникова поделилась снимком в трендовом купальнике

Дарья Мельникова сыграла девочку-спортсменку в сериале «Папины дочки». Тогда никто не мог предположить, что в скором будущем актриса станет заботливой мамой. Она родила сына Артура-младшего в 2015 году, а в декабре прошлого года девушка вновь стала мамой. Отцом обоих детей является актер Артур Смольянинов. Имя второго ребенка, кстати, пара до сих пор хранит в секрете.

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Это летом Дарья проводит в Италии. Время от времени она делится снимками, на которых можно увидеть ее наследников. Старший сын уже приноровился снимать маму на камеру, поэтому артистка задумалась над тем, чтобы отдать его на стажировку в глянцевое издание. На отдыхе девушка вполне справляется с материнскими обязанностями, а также успевает гулять, загорать и кататься на яхте. Во время водной прогулки Артур-младший вновь устроил маме фотосессию.

Он запечатлел Мельникову в черно-белом купальнике с завышенной талией на палубе. После родов фигура актрисы еще полностью не восстановилась. Проблемной зоной для нее все еще остается живот. Однако ноги, бедра и руки уже выглядят подтянутыми. «Ноги огонь», «У сыночка прям свой стиль для фоток! Снизу и с наклоном», «Худышка! И не скажешь, что двоих детей родила!», «Купальник отменный», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, именно такие ретро-купальники в моде в этом сезоне. Они помогают скрыть многие недостатки и красиво сидят на фигуре. Дарья начала вести блог о материнстве, когда стала мамой вновь. Там она делится секретами и дает различные советы молодым мамам. Так, артистка показала ранее, как делает различные массажи специальной щеткой, которая помогает избавиться от целлюлита. Также она занимается спортом и снимает это на камеру, а еще делится рецептами вкусных и полезных завтраков.