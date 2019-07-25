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Принцесса Диана поощряла сыновей за шутки над принцем Чарльзом

Леди Ди отличалась веселым нравом, о чем напомнил королевский обозреватель Кэролайн Браун.

Принцесса Диана поощряла сыновей за шутки над принцем Чарльзом
Принцесса Диана учила своих сыновей разыгрывать отца Фото: Globallookpress.com

Вскоре после свадьбы принца Чарльза и леди Дианы британцы полюбили новую принцессу Уэльскую. Урожденной аристократке доставалось едва ли не больше народного обожания, чем самой королеве.

Это и немудрено — принцесса была необычайно хороша собой, исправно выполняла все королевские обязательства и обладала веселым и жизнерадостным характером. Этот характер порой и приводил к ссорам с августейшим супругом.

Королевский обозреватель Кэролайн Браун рассказывает, что Диана учила своих сыновей розыгрышам. И в качестве жертвы этих невинных развлечений она не нашла никого лучше принца Чарльза.

Дети звали его к телефону, по которому на самом деле никто не звонил, передавали несуществующие послания, выскакивали из-под кровати и другими способами проверяли терпение отца на прочность. Стоит отметить, что наследный принц никогда не был особенным шутником и подобные игры его весьма злили.

«Однажды Диана сводила их в магазин приколов и они купили несколько бобм-вонючек, одну из которых мальчики взорвали в кабинете отца. Чарльз пришел в бешенство, но Диана только рассмеялась и напомнила ему, что это шутка», — приводит слова эксперта Express.

Она отметила, что в тот вечер пара серьезно поругалась. Чарльз напомнил супруге, что его дети — члены королевской семьи, а Диана ответила, что у мужа просто нет чувства юмора.

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Принцесса Диана поощряла сыновей за шутки над принцем Чарльзом
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