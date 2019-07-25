Принцесса Диана поощряла сыновей за шутки над принцем Чарльзом

Вскоре после свадьбы принца Чарльза и леди Дианы британцы полюбили новую принцессу Уэльскую. Урожденной аристократке доставалось едва ли не больше народного обожания, чем самой королеве.

больше по теме Леди Диана не вышла замуж во второй раз из-за принца Уильяма Принцесса была готова на все ради своих сыновей.

Это и немудрено — принцесса была необычайно хороша собой, исправно выполняла все королевские обязательства и обладала веселым и жизнерадостным характером. Этот характер порой и приводил к ссорам с августейшим супругом.

Королевский обозреватель Кэролайн Браун рассказывает, что Диана учила своих сыновей розыгрышам. И в качестве жертвы этих невинных развлечений она не нашла никого лучше принца Чарльза.

Дети звали его к телефону, по которому на самом деле никто не звонил, передавали несуществующие послания, выскакивали из-под кровати и другими способами проверяли терпение отца на прочность. Стоит отметить, что наследный принц никогда не был особенным шутником и подобные игры его весьма злили.

«Однажды Диана сводила их в магазин приколов и они купили несколько бобм-вонючек, одну из которых мальчики взорвали в кабинете отца. Чарльз пришел в бешенство, но Диана только рассмеялась и напомнила ему, что это шутка», — приводит слова эксперта Express.

Она отметила, что в тот вечер пара серьезно поругалась. Чарльз напомнил супруге, что его дети — члены королевской семьи, а Диана ответила, что у мужа просто нет чувства юмора.