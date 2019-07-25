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День памяти: Шукшина нежно погладила памятник отца и поговорила с папой

25 июля 2019 года знаменитому писателю исполнилось бы 90 лет.

День памяти: Шукшина нежно погладила памятник отца и поговорила с папой
Мария Шукшина почтила память отца/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram опубликовала видеозапись, на которой она стоит около памятника своему отцу, знаменитому писателю и актеру Василию Шукшину. На кадрах можно увидеть, как звезда отечественного кинематографа нежно гладит монумент. Затем она начинает о чем-то разговаривать с отцом, который так рано ушел из жизни.

Мария Шукшина около памятника отцу. Фото
Мария Шукшина у памятника отцу/instagram.com/shukshina_maria/

Отметим, что Мария Шукшина безумно любила своего отца. Он ушел из жизни, когда ей было всего семь лет. Именно с Марией писатель виделся с последней из самых близких родственников. Дело в том, что осенью 1974 года актер отправился из дома сниматься в картине «Они сражались за Родину». Его супруга, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, была в тот момент в Болгарии. Дочь Ольга играла во дворе.

Как рассказывала Мария Шукшина, отец прошел с ней через весь двор, держа за руку. Потом она побежала играть, но почему-то решила обернуться. В глазах у отца стояли слезы. Судя по всему, уже в тот момент он предчувствовал свой скорый уход из жизни.

Василий Шукшин скоропостижно скончался в возрасте 45 лет в период съемок картины «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Мертвым его обнаружил его близкий друг Георгий Бурков. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Добавим, что 25 июля 2019 года актеру исполнилось бы 90 лет.

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День памяти: Шукшина нежно погладила памятник отца и поговорила с папой
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