Глюкоза в красном боди появилась на фестивале «Жара»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, в начале июля отдохнула в Испании. Тогда она делилась снимками, на которых позировала без макияжа. Однако отпуск певицы был недолгим. Уже 25 июля, как и многие другие селебрити, она приехала на фестиваль «Жара» в Баку. Все утро и ночь артисты заселялись в отели, а днем стартовали репетиции перед началом грандиозного концерта.

больше по теме Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров Фанаты похвалили певицу за стремление к естественности.

Глюкоза заранее стала обдумывать, в какой костюме ей выступить, и даже посоветовалась с поклонниками. В ее гардеробе есть как мини-платья в блестках и с леопардовым принтом, так и различные боди, шубы и сверкающие костюмы. Так как в столице Азербайджана стоит очень жаркая погода, то пока для репетиции Наталья предпочла откровенное алое боди, подчеркнувшее каждый изгиб ее стройного тела.

«Во время паузы ловлю лучи солнца!» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится 33-летняя артистка. «Какая фигура, не словами сказать, ни пиром описать, огонь», «Ну до чего же ты хороша! Стройна, зависть распирает», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что не так давно появились слухи о разладе отношений между Натальей и ее мужем Александром Чистяковым. Пока певица предпочитает хранить молчание, но фанаты уверены, что ее брак трещит по швам.

К слову, на фестиваль «Жара» также приехали Лолита Милявская, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Вера Брежнева и другие знаменитости. После репетиций они отправятся на пресс-конференцию, а вечером выступят для поклонников.