Подольская пожаловалась на мужское автохамство

Певица и супруга музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская водит машину. Это обстоятельство явилось причиной неприятной ситуации, которую она описала на своей странице в Instagram.

«Сегодня я окунулась из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир. И меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды. Итак, я в Москве вожу машину сама. Заехала припарковаться во двор, где все друг на друге стоят. Мне надо было отлучиться на час. Я оставила телефон под лобовым стеклом и побежала. Звонок. Реально подскакиваю и бегу. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик и открывает на меня такой поганый рот… Мужики! Как вы смеете разговаривать ТАК с женщинами! Бог судья!» — описала ситуацию артистка рядом с фото, на котором она стоит на фоне авто.

По словам Натальи, она от отчаяния «сморозила нереальную глупость», сказав, что запомнила номер машины обидчика и охранники его найдут. «У меня нет никаких охранников. Пусть он хоть на секунду подумает, что за женщину могут и заступиться. На мужика вряд ли так бы попер, получил бы в рожу. Ух, как меня трясло!» — выплеснула Подольская накопившиеся эмоции.

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Нужно ли говорить о том, что многие автоледи среди подписчиц певицы поддержали ее, уверяя, что сами не раз сталкивались с мужским хамством на российских дорогах.