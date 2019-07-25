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Елизавета II использовала дамские сумочки не только для красоты образа

На всех светских мероприятиях королева не расстается с этим женским аксессуаром. Просто тайные знаки никто не отменял.

Елизавета II использовала дамские сумочки не только для красоты образа
Королева Елизавета никогда не расстается со своей сумочкой Фото: Globallookpress.com

Весь мир второй день обсуждает назначение Бориса Джонсона на пост нового премьер-министра Великобритании. Тереза Мэй передала свою должность преемнику, и королева поприветствовала нового главу правительства.

В Сети вскоре появились снимки с официальной встречи главы монархии с Джонсоном. Поклонников удивила одна деталь — Елизавета II присутствовала на встрече, проходившей в Букингемском дворце, с сумочкой в руках.

В социальных сетях под постом стали появляться вопросы. Фанаты недоумевали, зачем нужна сумочка у себя дома.

«Королеве действительно нужен кошелек на встрече с премьером?», «Всегда с сумочкой! Даже в собственном доме!», «Почему у королевы в руках сумочка даже в собственной гостиной?», «Почему она не выпускает ее из рук, там что-то настолько ценное», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что сумочка у ее величества непростая. Когда она только собиралась занять британский трон, дворец объявил своего рода тендер на изготовление удобного, практичного и универсального аксессуара для королевы. Победу одержала марка Launer, и с тех самых пор они изготавливают сумочки для главы монархии уже более 50 лет.

Кроме того, при помощи сумочки Елизавета подает сигналы своему персоналу. Так, переложив ее из одной руки в другую, она подзывает помощника, не прерывая беседы. А если сумочка оказывается на столе — это означает, что королева собирается вскоре покинуть помещение.

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Борис ДжонсонБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета II

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Елизавета II использовала дамские сумочки не только для красоты образа
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