ЗВЕЗДЫ

Ольга Филиппова рассказала о новом мужчине в своей жизни

Бывшая гражданская супруга Владимира Вдовиченкова призналась, что этот человек далек от мира кино.

Ольга Филиппова рассказала о новом мужчине в своей жизни
В жизни Ольги Филипповой появился мужчина/globallookpress.com

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что в ее жизни сейчас есть любимый мужчина. По ее словам, он далек от актерской среды. «Я не буду подробно рассказывать о нем. Сохраню тайну. Он не из мира кино. Моя жизнь сейчас прекрасна. Считаю, что все самое лучшее в семейной жизни у меня только начинается», — заметила Филиппова.

Ольга Филиппова. Фото
В жизни Филипповой появился новый мужчина/globallookpress.com

Как отметила актриса, сейчас она уже по-другому смотрит на многие вещи. Расставание с актером Владимиром Вдовиченковым, отцом ее дочери, осталось в прошлом. «Я думаю, что дело в возрасте. Я счастлива, что так живу, а не по-другому. Я люблю своего нынешнего мужчину. У него особенная душа. В ней столько всего…», — загадочно сказала звезда.

По словам Ольги Филипповой, ее дочь прекрасно ладит с ее новым мужчиной. Девочке 14 лет и у нее самой есть мальчик, с которым она дружит.

В конце программы Борис Корчевников задал Филипповой свой традиционный вопрос: «Что бы она могла пожелать себе юной». «Я до сих пор недостаточно уверена в себе. Хотела бы пожелать больше уверенности той юной девочке на фотографии», — заметила актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ВдовиченковОльга ФилипповаПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Филиппова рассказала о новом мужчине в своей жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: