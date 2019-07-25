Ольга Филиппова рассказала о новом мужчине в своей жизни

Бывшая гражданская супруга Владимира Вдовиченкова призналась, что этот человек далек от мира кино.

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что в ее жизни сейчас есть любимый мужчина. По ее словам, он далек от актерской среды. «Я не буду подробно рассказывать о нем. Сохраню тайну. Он не из мира кино. Моя жизнь сейчас прекрасна. Считаю, что все самое лучшее в семейной жизни у меня только начинается», — заметила Филиппова.

Как отметила актриса, сейчас она уже по-другому смотрит на многие вещи. Расставание с актером Владимиром Вдовиченковым, отцом ее дочери, осталось в прошлом. «Я думаю, что дело в возрасте. Я счастлива, что так живу, а не по-другому. Я люблю своего нынешнего мужчину. У него особенная душа. В ней столько всего…», — загадочно сказала звезда.

По словам Ольги Филипповой, ее дочь прекрасно ладит с ее новым мужчиной. Девочке 14 лет и у нее самой есть мальчик, с которым она дружит.

В конце программы Борис Корчевников задал Филипповой свой традиционный вопрос: «Что бы она могла пожелать себе юной». «Я до сих пор недостаточно уверена в себе. Хотела бы пожелать больше уверенности той юной девочке на фотографии», — заметила актриса.