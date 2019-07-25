Ольга Филиппова призналась, что по-женски немного завидует Лядовой

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что немного завидует Елене Лядовой. Именно к этой актрисе ушел ее гражданский супруг Владимир Вдовиченков, с которым она прожила десять лет. Причем звезда сериала «Бригада» и фильма «Бумер» достаточно быстро женился на Лядовой, с которой сыграл в картине режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан».

«По-женски, конечно, я немного ей завидую. Но с чувственной точки зрения меня это никак не трогает. Я узнала, что у них роман от друзей. Об этом мне сказал не сам Володя. К тому моменту мы уже не жили вместе. Конечно, меня это немного резануло», — сказала актриса.

По словам Филипповой, их дочь спокойно отнеслась к расставанию родителей. Сейчас Веронике уже 14 лет. Филиппова почти с ней не говорила на тему расставания с ее отцом. «Владимир любит ребенка. Я это ценю и мне приятно», — заметила она.

Также актриса подчеркнула, что осталась в прекрасных отношениях с матерью Владимира Вдовиченкова. Бабушка часто приезжает в гости к внучке. По поводу расставания с ее сыном они также практически не говорили.