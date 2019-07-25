Тодоренко оборудовала гримерку кроваткой и игровой зоной для сына

Регина Тодоренко этим летом снова обменялась клятвами в любви и верности с Владом Топаловым. Они расписались в ЗАГСе еще в прошлом году, но пышное торжество отложили, так как телеведущая тогда была беременна. 3 июля в Сорренто влюбленные собрали родных и друзей. Несколько дней они веселились и наслаждались красочными закатами по вечерам. После свадьбы влюбленные отправились на греческий курорт, где загорали, отдыхали и нянчились с сыном Михаилом.

Однако отпуск подошел к концу и Регина с Владом спустя несколько недель вернулись в Москву. Еще долго они вспоминали трогательные моменты со свадьбы и делились своими впечатлениями в соцсетях. Но 25 июля телеведущая с самого утра направилась на работу. Первым делом она заглянула в гримерку, чтобы ей сделали макияж перед съемкой. Тодоренко решила показать, как теперь она видит идеальную гримерку.

На входной двери значится надпись: «Тихо!!! Спит ребенок». В большом помещении помимо стола и различной техники, и освещения стоит детская кроватка, а также на полу расстелен плед, где разложены игрушки и книги. Даже на работе Регина не расстается с сыном, а укладывает его спать, пока она снимается, конечно, Топалов. Девушка засняла, как ее муж ест бургер перед компьютером, а рядом на столе лежит детская книжка.

«Папа подготовился к укладыванию ребенка, да? Сериальчики…», — произнесла Тодоренко. В ответ ей супруг только улыбнулся. Напомним, что сыну пары только семь месяцев, но он уже не раз ездил в путешествия с родителями. Пока влюбленные прячут лицо малыша, но поклонники надеются, что в ближайшем будущем они смогут узнать, на кого больше похож Майкл, как ласкового его называют родные.