Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выбрали для отпуска Шотландию

Кажется, что королевские особы только и делают, что получают удовольствие от жизни, но и у них есть рабочие обязанности, а значит, им полагается отпуск. В самом скором времени наследный принц Чарльз вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз отправятся отдыхать.

Как сообщает Hello, герцог Уэльский, несмотря на свой солидный возраст, предпочитает проводить лето с родителями. Королева с принцем Филиппом, сыном и его женой отправятся в свою резиденцию в Шотландии. Ожидается, что там они пробудут до конца лета.

Как правило, венценосная семья останавливается в замке Биркхолл, на территории поместья Балморал. Этот дом 18 века принадлежит именно Чарльзу, ему завещала его бабушка. В этом замке герцог Уэльский вместе с Камиллой провели свой медовый месяц и в целом любят проводить там время.

Стоит отметить, что старший сын Чарльза, принц Уильям, предпочитает отдыхать в более теплом климате. Он со своей супругой отправляется на Карибские острова, чтобы дети могли провести оставшееся летнее время у моря.