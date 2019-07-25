ЗВЕЗДЫ

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выбрали для отпуска Шотландию

Августейшая пара отправляется в место, где когда-то провела медовый месяц.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выбрали для отпуска Шотландию
Принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз отправляются в отпуск Фото: Globallookpress.com

Кажется, что королевские особы только и делают, что получают удовольствие от жизни, но и у них есть рабочие обязанности, а значит, им полагается отпуск. В самом скором времени наследный принц Чарльз вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз отправятся отдыхать.

Как сообщает Hello, герцог Уэльский, несмотря на свой солидный возраст, предпочитает проводить лето с родителями. Королева с принцем Филиппом, сыном и его женой отправятся в свою резиденцию в Шотландии. Ожидается, что там они пробудут до конца лета.

Как правило, венценосная семья останавливается в замке Биркхолл, на территории поместья Балморал. Этот дом 18 века принадлежит именно Чарльзу, ему завещала его бабушка. В этом замке герцог Уэльский вместе с Камиллой провели свой медовый месяц и в целом любят проводить там время.

Стоит отметить, что старший сын Чарльза, принц Уильям, предпочитает отдыхать в более теплом климате. Он со своей супругой отправляется на Карибские острова, чтобы дети могли провести оставшееся летнее время у моря.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКамилла Паркер-Боулзпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз выбрали для отпуска Шотландию
Интересно?
Поделись с друзьями: