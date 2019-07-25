Внезапно «облысевшего» Харламова сравнили с Траволтой

Гарик Харламов порадовал поклонников в соцсети новым преображением. На снимке в Instagram юморист вновь использовал фото-фильтр и предстал перед фанатами обритым наголо, зато с усами и бородкой.

больше по теме Гарик Харламов одновременно высмеял Леди Гагу и Гузееву Юморист совместил две любимые темы для шуток в одном ролике.

Харламов сообщил, что решил «облысеть» в честь растущей популярности его блога. Недавно число подписчиков странички достигло шести миллионов человек.

«В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. 6 миллионов это круто. Едем дальше», – заявил артист.

Однако многие фанаты решили, что в новом образе звезда Comedy Club похож вовсе не на главного героя сериала «Во все тяжкие». Гарика сравнили с Джоном Траволтой в не менее известном фильме.

«Брутальненько», «Копия Траволты», «Это Траволта, «Из Парижа с любовью», «Траволта в старости», «Больше похож на Джона Траволту из фильма «Из Парижа с любовью», «Интересно, какое будет перевоплощение на 7 миллионов», – пишут фанаты.

Напомним, ранее Харламов «примерил» на себя окладистую бороду и пышную шевелюру, а также «состарил» себя при помощи приложения FaceApp, как это уже сделали многие другие знаменитости.