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Внезапно «облысевшего» Харламова сравнили с Траволтой

Юморист вновь кардинально преобразился на снимке в соцсети.

Внезапно «облысевшего» Харламова сравнили с Траволтой
Гарик Харламов. Фото: globallookpress.com

Гарик Харламов порадовал поклонников в соцсети новым преображением. На снимке в Instagram юморист вновь использовал фото-фильтр и предстал перед фанатами обритым наголо, зато с усами и бородкой.

Харламов сообщил, что решил «облысеть» в честь растущей популярности его блога. Недавно число подписчиков странички достигло шести миллионов человек.

«В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. 6 миллионов это круто. Едем дальше», – заявил артист.

Однако многие фанаты решили, что в новом образе звезда Comedy Club похож вовсе не на главного героя сериала «Во все тяжкие». Гарика сравнили с Джоном Траволтой в не менее известном фильме.

«Брутальненько», «Копия Траволты», «Это Траволта, «Из Парижа с любовью», «Траволта в старости», «Больше похож на Джона Траволту из фильма «Из Парижа с любовью», «Интересно, какое будет перевоплощение на 7 миллионов», – пишут фанаты.

Фото: Instagram@garikkharlamov

Напомним, ранее Харламов «примерил» на себя окладистую бороду и пышную шевелюру, а также «состарил» себя при помощи приложения FaceApp, как это уже сделали многие другие знаменитости.

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Тэги:

Гарик ХарламовДжон Траволташутки Гарика Харламова

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Внезапно «облысевшего» Харламова сравнили с Траволтой
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