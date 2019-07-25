Меган Маркл не собирается одевать сына по королевским традициям

Королевский протокол, так часто и щедро упоминаемый средствами массовой информации в новостях об аристократах, предписывает соблюдение массы всяческих нюансов. Он диктует королевским особам, где появляться, как себя вести, что говорить и, конечно, как следует одеваться по тому или иному случаю.

Есть вполне понятные правила, как например, запрет на слишком глубокие декольте, короткие юбки и кричащие расцветки; запрет на черный цвет во всех случаях, кроме похоронных церемоний; обувь на каблуках и шляпки для женщин, смокинги или военная форма для мужчин. Но есть и положения, вызывающие некоторое недоумение. К ним можно отнести запрет на брюки для мальчиков, не достигших восьмилетнего возраста.

Внимательные поклонники августейшего семейства не могли не заметить, что принц Джордж на всех мероприятиях появляется в шортах. И нет, это не попытка закаливания и приучения к холоду, таковы правила королевского двора — штаны маленьких мальчиков должны быть короткими.

Источник во дворце рассказал Express, что Меган Маркл намерена нарушить это правило, когда ее сын Арчи подрастет. По его словам, будучи американкой, герцогиня считает такое правило более чем странным и планирует одевать своего малыша так, чтобы ему было тепло и удобно, а не для того, чтобы он соответствовал чьим-то представлениям о норме.