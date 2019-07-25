ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл не собирается одевать сына по королевским традициям

Герцогиня намерена вновь нарушить королевский протокол.

Меган Маркл не собирается одевать сына по королевским традициям
Меган Маркл не намерена рисковать здоровьем ребенка ради королевского протокола Фото: Globallookpress.com

Королевский протокол, так часто и щедро упоминаемый средствами массовой информации в новостях об аристократах, предписывает соблюдение массы всяческих нюансов. Он диктует королевским особам, где появляться, как себя вести, что говорить и, конечно, как следует одеваться по тому или иному случаю.

Есть вполне понятные правила, как например, запрет на слишком глубокие декольте, короткие юбки и кричащие расцветки; запрет на черный цвет во всех случаях, кроме похоронных церемоний; обувь на каблуках и шляпки для женщин, смокинги или военная форма для мужчин. Но есть и положения, вызывающие некоторое недоумение. К ним можно отнести запрет на брюки для мальчиков, не достигших восьмилетнего возраста.

Внимательные поклонники августейшего семейства не могли не заметить, что принц Джордж на всех мероприятиях появляется в шортах. И нет, это не попытка закаливания и приучения к холоду, таковы правила королевского двора — штаны маленьких мальчиков должны быть короткими.

Источник во дворце рассказал Express, что Меган Маркл намерена нарушить это правило, когда ее сын Арчи подрастет. По его словам, будучи американкой, герцогиня считает такое правило более чем странным и планирует одевать своего малыша так, чтобы ему было тепло и удобно, а не для того, чтобы он соответствовал чьим-то представлениям о норме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяКейт Миддлтонкоролевский протоколМеган МарклМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняпринц Джордж

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл не собирается одевать сына по королевским традициям
Интересно?
Поделись с друзьями: