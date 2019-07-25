Арнольд Шварценеггер тепло поздравил дочь с днем рождения

«Терминатор всех времен и народов» поделился коллажем из двух фотографий. Одна из них была сделана, когда Кристине было три года.

Арнольд Шварценеггер тепло поздравил младшую дочь Кристину с днем рождения. 23 июля девушке исполнилось 28 лет.

В Instagram актер опубликовал коллаж из двух снимков. На одном из них он запечатлен со своей взрослой наследницей.

Другое же фото актер взял из семейного архива, где снят с Кристиной, когда той было три года. Сам же Арни позирует в своих знаменитых темных очках «терминатора». Дополняет брутальный образ робота черная кожаная перчатка.

«Мой тортик, у тебя самое большое сердце и самый острый ум. С днем рождения! Когда я думаю о лучших моментах своей жизни, то вспоминаю, как ты спала на моей груди. Это было лучше, чем любая премьера фильма, сбор средств или конкурс. Я так горжусь тобой, я люблю тебя!», — написал любящий отец.

Напомним, что у Шварценеггера есть еще четверо детей — 29-летняя Кэтрин, 26-летний Патрик, 22-летний Кристофер и внебрачный сын от домработницы Джозеф Баена.