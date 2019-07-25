ЗВЕЗДЫ

Арнольд Шварценеггер тепло поздравил дочь с днем рождения

«Терминатор всех времен и народов» поделился коллажем из двух фотографий. Одна из них была сделана, когда Кристине было три года.

Арнольд Шварценеггер тепло поздравил дочь с днем рождения
Доч6ери Арнольда Шварценеггера исполнилось 28 лет. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Арнольд Шварценеггер тепло поздравил младшую дочь Кристину с днем рождения. 23 июля девушке исполнилось 28 лет.

В Instagram актер опубликовал коллаж из двух снимков. На одном из них он запечатлен со своей взрослой наследницей.

Другое же фото актер взял из семейного архива, где снят с Кристиной, когда той было три года. Сам же Арни позирует в своих знаменитых темных очках «терминатора». Дополняет брутальный образ робота черная кожаная перчатка.

«Мой тортик, у тебя самое большое сердце и самый острый ум. С днем рождения! Когда я думаю о лучших моментах своей жизни, то вспоминаю, как ты спала на моей груди. Это было лучше, чем любая премьера фильма, сбор средств или конкурс. Я так горжусь тобой, я люблю тебя!», — написал любящий отец.

Напомним, что у Шварценеггера есть еще четверо детей — 29-летняя Кэтрин, 26-летний Патрик, 22-летний Кристофер и внебрачный сын от домработницы Джозеф Баена.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арнольд Шварценеггердень рождениядень рождения дочеридети звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арнольд Шварценеггер тепло поздравил дочь с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: