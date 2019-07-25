Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео. Рожать модель предпочла в Майами, так как ей не хотелось одеваться в сто одежек будучи беременной. Там она провела первые несколько месяцев после родов. Заниматься воспитанием малыша ей помогает возлюбленный Игорь Булатов, а также мама девушки Ирина Лопырева.

Весной модель вернулась к привычному для себя режиму. Она начала путешествовать вместе с ребенком. Виктория побывала в Каннах, но на красную дорожку знаменитого кинофестиваля так и не вышла. Приехала Лопырева и в Москву. Она устроила фотосессию на Красной площади, повидалась с близкими и дала интервью. Но в преддверии дня рождения девушка села на частный самолет с подругами и уехала на греческий курорт Миконос.

Девичник состоялся 24 июля. Блондинка была в приподнятом настроении, много смеялась и шутила. Среди гостей модели не оказалось ее гражданского мужа Игоря Булатова. В соцсети она также опубликовала снимок, который выложила ее мама. По всей видимости, Ирина присматривала за внуком, пока ее дочь веселилась. В кадре Маркл Лео запечатлен на фоне бассейна в солнцезащитный очках и кепке. Скорее всего, он только искупался, так как бабушка укутала его в плед.

Обычно Виктория прятала лицо наследница, маскируя его стикерами на фото. По этой причине девушка была весь удивлена поступком мамы. «Штаааааа?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.), — написала она. Однако у поклонников наконец-то появился шанс узнать, на кого больше похож малыш. Они сошлись во мнении, что пока у Лео больше проявилось черт матери, чем отца.

Напомним, что ранее Лопырева заявила, что собирается воспитать сына так, чтобы в будущем получить благодарность от своей невестки. А вы как считаете, на кого больше похож малыш?