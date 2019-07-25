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Сталлоне похвалил фотографа, снявшего его на обложку Variety

Звезда боевиков стал героем нового номера авторитетного издания.

Сталлоне похвалил фотографа, снявшего его на обложку Variety
У Сильвестра Сталлоненет авторских прав на "Рокки". Фото: instagram.com/officialslystallone/

Сильвестр Сталлоне украсил обложку нового номера Variety. В Instagram звезда боевиков опубликовал фото, которое сделал журнал. В комментарии к снимку актер поблагодарил издание за отличную обложку и очень хорошее интервью.

Он также отдельно оценил профессионализм фотографа. «Я хотел бы, чтобы такая фотография была на моих новых водительских правах», — высказал пожелание Сталлоне.

Кроме этого, он напомнил фанатам, что на экраны скоро выходит фильм «Рэмбо: Последняя кровь». «Возмездие постучится в двери», — пообещал он.

В интервью Variety актер также рассказал о Рокки — персонаже, которого он создал сорок лет назад. Франшиза о боксере стала одной из самых успешных.

Хотя Сталлоне и сыграл не менее запоминающегося героя — Джона Рэмбо, Рокки был его творением и до сих пор занимает особое место в сердце актера.

«Он мне как брат», — рассказал Слай. Он также затронул тему о том, как Рокки повлиял на его жизнь и карьеру. Хотя эта роль и принесла ему всемирную известность и немалые доходы, оказалось, что Сталлоне не имеет прав на франшизу.

«У меня ноль прав на «Рокки», — пожаловался он, добавив, что когда поднял этот вопрос, ему ответили, что он и так получает достаточно прибыли от франшизы. Сильвестр признался, что чувствует себя «ограбленным», пишет Variety.

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РоккиРэмбоСильвестр Сталлоне

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Сталлоне похвалил фотографа, снявшего его на обложку Variety
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