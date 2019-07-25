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Торт, салют и кабриолет в подарок: Лопес с размахом отметила 50-летие

Певица собрала друзей на роскошной вечеринке.

Торт, салют и кабриолет в подарок: Лопес с размахом отметила 50-летие
Дженнифер Лопес. фото: globallookpress.com

Одной из самых успешных и популярных певиц в мире — Дженнифер Лопес — 24 июля исполнилось 50 лет. Первыми с днем рождения ее поздравили дети, а также ее жених Алекс Родригес. Спортсмен смонтировал трогательное видео, в котором собрал отрывки из жизни возлюбленной, а также признался ей в любви. Артистка не стала скрывать, что она расплакалась во время просмотра. Поздравления певица принимала до глубокой ночи.

Ближе к вечеру Лопес устроила вечеринку в особняке на острове Стар в Майами. Там все было украшено шарами, цветами и перьями. На тусовке собрались родственники и друзья именинницы. Дженнифер осталась верна себе и появилась перед гостями в откровенном золотом платье. Образ она дополнила круглыми серьгами, а волосы собрала в высокий хвост. Она пела, танцевала и отрывалась под треки диджея.

Родригес был рядом с возлюбленной. Они обменивались фразами и то и дело целовались. В конце торжества Лопес под песню Happy Birthday разрезала многоярусный дизайнерский торт. Праздник завершился красочным фейерверком. Только после этого именинница с женихом отправились домой.

Как позже стало известно, Алекс подарил своей избраннице автомобиль стоимостью 120 тысяч долларов. Еще днем перед началом вечеринки Джей Ло прокатилась на своем новеньком красном Porsche вместе с детьми.

Напомним, что уже скоро певица приедет в Россию и даст концерт в Москве — впервые за семь лет. Не исключено, что Родригес будет сопровождать возлюбленную в турне. А те, кто не может попасть на ее выступление, смогут увидеть артистку на большом экране уже осенью. Лопес снялась в фильме The Hustlers at Scores («Мошенницы») в роли стриптизерши. Премьера картины намечена на 12 сентября. А вы ждете этот фильм?

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Торт, салют и кабриолет в подарок: Лопес с размахом отметила 50-летие
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