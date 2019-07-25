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45-летняя Судзиловская в бикини похвасталась подтянутой фигурой

Актриса наслаждается отдыхом в солнечном Лос-Анджелесе.

45-летняя Судзиловская в бикини похвасталась подтянутой фигурой
Олеся Судзиловская. фото: globallookpress.com

Олеся Судзиловская продолжает сниматься в кино, путешествовать и воспитывать детей. У актрисы подрастают десятилетний сын Артем и трехлетний Майкл. Своих наследников она показывает крайне редко, равно как и мужа — бизнесмена Сергея Дзебаня. Этим летом актриса проводит время в США. Еще в июне она была в Москве, а теперь публикует снимки то из Лас-Вегаса, то из Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что женщина часто бывает в Городе ангелов, так как там она не только отдыхает, но также учится и работает.

Летом Олеся все же больше времени уделяет развлечениям. Она катается на велосипеде и посещает турниры по боксу в качестве зрителя. В среду, 24 июля, актриса устроила себе день релакса. В соцсети она разместила снимок, на котором позирует в цветном мини-бикини. Судзиловская продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Ко всему прочему, она также успела загореть.

«Просто выполняем физические упражнения, проверенные временем, продолжаем читать и учиться, поддерживаем правильное питание», — рассказала звезда.

К слову, она действительно регулярно занимается спортом. Олеся не только бегает на беговой дорожке, но и выполняет приседания, упражнения на пресс, трицепсы и растяжку.

Поклонники пришли в восторг от того, как актриса выглядит в 45 лет. «Олесь, ну это роскошь!», «Очень красивый загар! Вы потрясающе красивы!», «Красотища! Такой больше нет», «Ну с такими фотографиями нужно быть осторожнее! Бомбическая девушка! Ножки длинющие», «Вот это фигура», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Судзиловскую можно увидеть в таких сериалах, как «Домашний арест» и «Адаптация».

А вам какая роль актрисы нравилась больше всего?

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45-летняя Судзиловская в бикини похвасталась подтянутой фигурой
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