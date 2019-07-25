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«Как у Меган»: поклонницы копируют макияж жены принца Гарри

Девушки покупают такую же косметику, как у Маркл.

«Как у Меган»: поклонницы копируют макияж жены принца Гарри
Макияж Меган Маркл стал эталоном для фанаток Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл после замужества с принцем Гарри все чаще стали записывать в иконы стиля. Вещи, которые выбирает герцогиня, вскоре может постигнуть так называемый «эффект Меган Маркл». Этот термин ввели СМИ после того, как поклонницы стали раскупать одежду и аксессуары, в которых была замечена супруга принца Гарри.

Поклонницы покупают реплики ее платьев и шляпок, копят деньги на дизайнерские туфли. Девушки также начали копировать макияж жены принца. Это самое простое!

Меган Марк. Фото
Макияж Меган Маркл всегда выглядит максимально естественно. Фото: instagram.com/sussexstyle

На сайте, посвященном стилю герцогини, упоминаются все косметические продукты и марки, используемые Меган Маркл. Поклонницы считают повседневный и праздничный макияжи супруги бывшей актрисы настоящим эталоном и стараются повторить все до мельчайших деталей.

Так, фанатки отмечают, что у Меган потрясающе пушистые ресницы, которые она увлажняет специальной сывороткой. Кроме того, герцогиня предпочитает тушь, которая добавляет объем, но не склеивает ресницы, оставляя их максимально естественными. Ее визажист любит делать акцент на глазах. Любимые бренды туши  — Charlotte Tilbury и Laura Mercier.

Кроме того, Меган никогда не пользуется яркой помадой, но и не выходит из дома с «голыми» губами. Она использует пигментированный бальзам марки Sugar Advanced, придающий губам естественный розовый оттенок и здоровый вид. Тональные основы супруга королевского внука также не использует, предпочитая им рассыпчатую минеральную пудру Laura Mercier с защитой от ультрафиолетового излучения.

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«Как у Меган»: поклонницы копируют макияж жены принца Гарри
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