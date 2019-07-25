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Брайан Адамс и другие звезды скорбят об уходе Рутгера Хауэра

Актер скончался в возрасте 75 лет. Похороны состоялись в среду, 24 июля.

Брайан Адамс и другие звезды скорбят об уходе Рутгера Хауэра
Звезды скорбят о потере Рутгера Хауэра. Фото: instagram.com/rutgerhauer_/

Известие о смерти Рутгера Хауэра стала полной неожиданностью как для многочисленной армии фанатов актера, так и для его коллег.

Звезда франшизы «Неудержимые» скончался после непродолжительной болезни в возрасте 75 лет. Его похороны состоялись в Нидерландах в минувшую среду, 24 июля.

На просторах интернета фанаты Хауэра и селебрити скорбят об уходе актера. Среди первых, кто оставил соболезнования, был певец Брайан Адамс.

«Покойся с миром, Рутгер Хауэр. Работать с тобой было здорово», — написал музыкант.

Гильермо дель Торо оставил более пространное сообщение. «Покойся с миром, великий Рутгер Хауэр: сильный, глубокий, искренний и магнетический актер, который привносил в свои фильмы правду, мощь и красоту», — написал режиссер.

Он также добавил, что его любимыми лентами с участием Хауэра были «Плоть + кровь», «Эврика», «Попутчик», «Леди-ястреб» и «Слепая ярость».

Участник группы KISS Джин Симмонс также отреагировал на кончину актера. «Печально слышать, что ушел Рутгер Хауэр. Он был джентльменом, добрым и сострадательным человеком. Наши соболезнования и молитвы его семье, друзьям и фанатам», — написал бас-гитарист.

Джош Гэд, знакомый зрителю по live-экранизации «Красавица и Чудовище», также почтил память артиста.

«С болью в сердце прощаюсь с Рутгером Хауэром, а также его знаменитой «гифкой» со сценой «слез под дождем» из «Бегущего по лезвию», — написал он, добавив, что полностью согласен с оценкой, которую дал актеру Гильермо дель Торо.

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Брайан Адамс и другие звезды скорбят об уходе Рутгера Хауэра
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