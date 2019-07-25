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С возвращением: София Ротару после долгого перерыва выступит в Сочи

На «Новой волне» выступят многие звезды российской эстрады.

С возвращением: София Ротару после долгого перерыва выступит в Сочи
София Ротару/instagram.com/rotaru_sofia/

В этом году пятый, юбилейный, музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. В город на черноморском побережье конкурс «переехал» из Юрмалы, где долгие годы он проходил в концертном зале «Дзинтари». Среди звездного десанта в Сочи ожидается и София Михайловна.

«София Ротару выступит на «Вечере премьер» и церемонии закрытия «Новой волны-2019» в Сочи. Два вечера гости и телезрители конкурса будут слушать любимые песни в исполнении легендарной певицы на сцене», — такое сообщение появилось на официальной страничке организаторов фестиваля в Instagram.

Ранее о своем участии в «Вечере премьер» на «Новой Волне» заявил Игорь Николаев. Он спел в домашней студии в Юрмале новую песню «Под сахалинским небом», которую и представит в Сочи на суд широкого зрителя.

В празднике песни на «Новой волне» также примут участие Григорий Лепс, Анжелика Варум, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Макс Барских, Слава, Сергей Лазарев, Лолита. 25 августа в рамках фестиваля пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого.

Отметим, что 71-летняя София Ротару в отличие от другой яркой звезды своего поколения Аллы Пугачевой довольно активно гастролирует.

София Михайловна недавно отметилась на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, где с певицей произошел не очень приятный инцидент. Один поклонник попытался поцеловать исполнительницу. Но Ротару жестко пресекла попытку, оттолкнув молодого человека рукой. Смущенный фанат спешно покинул зал. Этот поступок певицы вызвал обсуждение в сети. Многие поклонники и звездные коллеги вступились за Софию Михайловну, отметив необходимость держать дистанцию и проявлять сдержанность в отношении артистов.

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Анжелика ВарумГригорий ЛепсИрина АллегроваПолина ГагаринаСветлана ЛободаСофия РотаруФилипп Киркоров

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С возвращением: София Ротару после долгого перерыва выступит в Сочи
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