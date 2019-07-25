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Источник: Кейт Миддлтон и Меган Маркл перестали соревноваться

После разрыва деловых отношений герцогиням стало легче общаться.

Источник: Кейт Миддлтон и Меган Маркл перестали соревноваться
Меган Маркл и Кейт Миддлтон перестали соревноваться Фото: Globallookpress.com

Отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл волнуют поклонников британской королевской семьи едва ли не больше всего. Герцогиням приписывают то вражду, то примирение и даже актерскую игру на потеху публике.

Так, недавно один из источников во дворце выразил уверенность, что дружба между Кейт и Меган — не более, чем грамотно разработанная PR-кампания. По его словам, герцогини просто равнодушны друг к другу, но это слишком скучно для фанатов.

Другой же источник рассказал Hello, что разрыв деловых отношений между герцогами Сассекскими и Кембриджскими благоприятно отразился на их личных взаимоотношениях. Он отметил, что после разделения благотворительных фондов парам стало нечего делить.

«Их отношения безусловно не стоят на месте. И хотя они очень разные, Кейт все же сделала многое для того, чтобы облегчить жизнь Меган. Особенно много поддержки герцогиня получила от Кейт после рождения ребенка», — прокомментировал источник.

Инсайдер также вспомнил их совместное появление на Уимблдонском турнире и подчеркнул, что их никто не заставлял садиться рядом и общаться.

«Они действительно стали более расслабленными в отношении друг друга», — заключил он.

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Источник: Кейт Миддлтон и Меган Маркл перестали соревноваться
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