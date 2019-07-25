Вуличенко задалась вопросом, на кого похож ее семимесячный сын

На днях семимесячного Сашу окрестили, а его мама гадает в кого из родителей он пошел.

Екатерина Вуличенко — не только успешная актриса театра и кино, но и счастливая жена и мать. Несколько месяцев назад у нее родился сын Александр в браке с бизнесменом Маратом Гуданаевым, а также артистка воспитывает дочь от первого брака.

Только на днях Вуличенко впервые показала лицо семимесячного Саши, а также поделилась радостным событием — мальчика окрестили. Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе.

Теперь Екатерина больше не скрывает лицо своего ребенка. На личной странице в соцсети Instagram она опубликовала фотографию малыша и спросила, на кого, по мнению подписчиков, больше похож Саша — на маму или на папу.

«Знакомьтесь, Александр! Ну что, на кого похож? На папу или на маму? Фото счастливых родителей в предыдущем посте», — подписала новый снимок 39-летняя артистка.

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Мнения поклонников разделились — одни посчитали, что ребенок больше походит на Екатерину, а другие отметили, что он — копия Марата. Но нашлось и немало тех, кто сказал, что мальчик похож на обоих родителей.