ЗВЕЗДЫ

Вуличенко задалась вопросом, на кого похож ее семимесячный сын

На днях семимесячного Сашу окрестили, а его мама гадает в кого из родителей он пошел.

Вуличенко задалась вопросом, на кого похож ее семимесячный сын
Екатерина Вуличенко / КП, Владимир Веленгурин

Екатерина Вуличенко — не только успешная актриса театра и кино, но и счастливая жена и мать. Несколько месяцев назад у нее родился сын Александр в браке с бизнесменом Маратом Гуданаевым, а также артистка воспитывает дочь от первого брака.

Только на днях Вуличенко впервые показала лицо семимесячного Саши, а также поделилась радостным событием — мальчика окрестили. Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе.

Теперь Екатерина больше не скрывает лицо своего ребенка. На личной странице в соцсети Instagram она опубликовала фотографию малыша и спросила, на кого, по мнению подписчиков, больше похож Саша — на маму или на папу.

«Знакомьтесь, Александр! Ну что, на кого похож? На папу или на маму? Фото счастливых родителей в предыдущем посте», — подписала новый снимок 39-летняя артистка.

Мнения поклонников разделились — одни посчитали, что ребенок больше походит на Екатерину, а другие отметили, что он — копия Марата. Но нашлось и немало тех, кто сказал, что мальчик похож на обоих родителей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаЕкатерина Вуличенкосын

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вуличенко задалась вопросом, на кого похож ее семимесячный сын
Интересно?
Поделись с друзьями: