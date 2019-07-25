Водонаева устала развлекаться на отдыхе в Калифорнии

Алена Водонаева уже несколько недель наслаждается отдыхом в солнечной Калифорнии вместе со своим сыном Богданом. Бывшая участница «Дома-2» не перестает публиковать живописные снимки из отпуска и рассказывать об особенностях Штатов.

В этот раз Алена поделилась совместной фотографией с Богданом и другом-музыкантом Дмитрием, который живет в США. В такой компании телезвезда весь день провела в местном парке развлечений.

«День с Богданом @bogdanmalakeev и Димой @dimalavrentyev . У меня передозировка Гарри Поттером за эту поездку. Я прокатилась на этом шоу аттракционе раз 20. Катаюсь уже без интереса, знаю откуда дементор выскочит, откуда гигантский паук на меня плюнет. Жизнь тлен», — подписала снимок у себя в Instagram Водонаева.

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Судя по всему, Алене очень нравится в Штатах. Телеведущая уже вовсю задумывается о переезде в эту страну. Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что уже обзавелась знакомыми и нашла учительницу, которая будет заниматься с ее восьмилетним сыном английским языком.