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Водонаева устала развлекаться на отдыхе в Калифорнии

Телезвезда продолжает рассказывать о своих каникулах в США.

Водонаева устала развлекаться на отдыхе в Калифорнии
Алена Водонаева / Global look press

Алена Водонаева уже несколько недель наслаждается отдыхом в солнечной Калифорнии вместе со своим сыном Богданом. Бывшая участница «Дома-2» не перестает публиковать живописные снимки из отпуска и рассказывать об особенностях Штатов.

В этот раз Алена поделилась совместной фотографией с Богданом и другом-музыкантом Дмитрием, который живет в США. В такой компании телезвезда весь день провела в местном парке развлечений.

«День с Богданом @bogdanmalakeev и Димой @dimalavrentyev . У меня передозировка Гарри Поттером за эту поездку. Я прокатилась на этом шоу аттракционе раз 20. Катаюсь уже без интереса, знаю откуда дементор выскочит, откуда гигантский паук на меня плюнет. Жизнь тлен», — подписала снимок у себя в Instagram Водонаева.

Судя по всему, Алене очень нравится в Штатах. Телеведущая уже вовсю задумывается о переезде в эту страну. Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что уже обзавелась знакомыми и нашла учительницу, которая будет заниматься с ее восьмилетним сыном английским языком.

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Водонаева устала развлекаться на отдыхе в Калифорнии
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