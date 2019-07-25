Собчак вызвала Шнурова на стихотворный поединок

Противостояние Ксении Собчак и Сергея Шнурова набирает новые обороты. Зимой этого года подписчики наблюдали за поэтической дуэлью между бывшими приятелями. В итоге поклонники решили, что победила Ксения Собчак. Стихотворный спор сошел на нет.

Недавно Шнуров взялся за старое. Он заявил, что матерные стихи за Собчак писал Константин Богомолов. Светская львица ответила довольно быстро, упрекнув певца в отсутствии фантазии. На этот раз лидер группы «Ленинград» сравнил ведущую с секс-игрушкой.

больше по теме Шнуров продолжил стихотворный поединок с Собчак Солист группы «Ленинград» не остался в долгу перед светской львицей и сравнил её с Викторией Боней.

Новое стихотворение не впечатлило Ксению Собчак. Она написала в комментариях к посту в Instagram, что нечто подобное Шнуров уже писал. Ранее певец называл светскую львицу «затычкой», намекая, что она лезет не в свое дело. В ответ Собчак вызвала Шнурова на Versus Battle. Если музыкант согласится, то они будут соревноваться в остроумии на Youtube-шоу в формате рэп-баттла.