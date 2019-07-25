ЗВЕЗДЫ

Собчак вызвала Шнурова на стихотворный поединок

В очередных поэтических строчках лидер группы «Ленинград» сравнил светскую львицу с секс-игрушкой.

Собчак вызвала Шнурова на стихотворный поединок
Ксения Собчак и Сергей Шнуров. Фото: globallookpress

Противостояние Ксении Собчак и Сергея Шнурова набирает новые обороты. Зимой этого года подписчики наблюдали за поэтической дуэлью между бывшими приятелями. В итоге поклонники решили, что победила Ксения Собчак. Стихотворный спор сошел на нет.

Сергей Шнуров. Фото
Собчак хочет обменяться оскорбительными стихами со Шнуровым лично. Фото: globallookpress

Недавно Шнуров взялся за старое. Он заявил, что матерные стихи за Собчак писал Константин Богомолов. Светская львица ответила довольно быстро, упрекнув певца в отсутствии фантазии. На этот раз лидер группы «Ленинград» сравнил ведущую с секс-игрушкой.

Новое стихотворение не впечатлило Ксению Собчак. Она написала в комментариях к посту в Instagram, что нечто подобное Шнуров уже писал. Ранее певец называл светскую львицу «затычкой», намекая, что она лезет не в свое дело. В ответ Собчак вызвала Шнурова на Versus Battle. Если музыкант согласится, то они будут соревноваться в остроумии на Youtube-шоу в формате рэп-баттла.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Versus BattleКсения Собчакновое стихотворениерэп-баттлСергей Шнуров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак вызвала Шнурова на стихотворный поединок
Интересно?
Поделись с друзьями: