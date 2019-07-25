ЗВЕЗДЫ

Влад Топалов поделился способом поднять настроение при хандре

Кстати, певец назвал себя неблагодарным человеком из-за плохого настроения без причины.

Влад Топалов поделился способом поднять настроение при хандре
Влад Топалов. Фото: globallookpress

Недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии. Звездная пара счастливо провела время с гостями и сыном Мишей, которому не исполнилось и годика. После торжества молодожены отправились отдыхать на Кипр.

Казалось бы, жених должен быть счастлив. Однако Топалов признался поклонникам в Instagram, что страдает от хандры. Певец понимает, что должен радоваться, но не может. Он процитировал песню «Машины времени» «Свеча»: «Но верил я, не всё еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча…».

Топалов поделился с фанатами, что стал сентиментальным. В свободное время он просматривает фотографии жены и наследника. Оказалось, что это помогает ему справиться с плохим настроением.

«Я смотрю на фотографии своего сына и начинаю улыбаться и радоваться! Он — мой свет! Он и Регина — моя свеча! Я ЖИВОЙ! Они есть у меня и это — самый большой повод для радости! Прости меня, Господи, за уныние и недовольство», — написал Влад Топалов.

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Влад ТопаловРегина Тодоренкосын Михаил

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Влад Топалов поделился способом поднять настроение при хандре
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