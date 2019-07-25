Влад Топалов поделился способом поднять настроение при хандре

Недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии. Звездная пара счастливо провела время с гостями и сыном Мишей, которому не исполнилось и годика. После торжества молодожены отправились отдыхать на Кипр.

Казалось бы, жених должен быть счастлив. Однако Топалов признался поклонникам в Instagram, что страдает от хандры. Певец понимает, что должен радоваться, но не может. Он процитировал песню «Машины времени» «Свеча»: «Но верил я, не всё еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча…».

Топалов поделился с фанатами, что стал сентиментальным. В свободное время он просматривает фотографии жены и наследника. Оказалось, что это помогает ему справиться с плохим настроением.