И словом, и видом: Собчак в купальнике ответила на стихи Шнурова

Светская львица написала «методичку» в стихах, как солисту «Ленинграда» нужно её оскорблять.

Недавно возобновился поэтический «батл» между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. Все началось с того, что лидер «Ленинграда» заявил, мол, поэтические строчки для светской львицы пишет её новый возлюбленный Константин Богомолов. Собчак в долгу не осталась и ответила матерным стихом. Тогда Шнуров сравнил ведущую с Викторией Боней и заявил, что она ничего не сделала полезного для общества.

Ксения Собчак разочаровалась в том, как давний оппонент её оскорбляет. Светской львице хотелось бы услышать от Шнурова нечто новое, поэтому она создала «методичку» под названием КОКС, или «Как оскорблять Ксению Собчак».

«Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них – основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… «Пососать!» – вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены», — написала Ксения Собчак в Instagram.

больше по теме Шнуров продолжил стихотворный поединок с Собчак Солист группы «Ленинград» не остался в долгу перед светской львицей и сравнил её с Викторией Боней.

К стихотворению Ксения Собчак приложила красноречивое видео. В ролике светская львица выбирается в купальнике на пирс так, чтобы были видны её ягодицы. По мнению Собчак, все оскорбления Шнурова сводятся к тому, чтобы её оклеветать, но певец делает это без фантазии.