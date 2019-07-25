И словом, и видом: Собчак в купальнике ответила на стихи Шнурова

Недавно возобновился поэтический «батл» между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. Все началось с того, что лидер «Ленинграда» заявил, мол, поэтические строчки для светской львицы пишет её новый возлюбленный Константин Богомолов. Собчак в долгу не осталась и ответила матерным стихом. Тогда Шнуров сравнил ведущую с Викторией Боней и заявил, что она ничего не сделала полезного для общества.
Ксения Собчак разочаровалась в том, как давний оппонент её оскорбляет. Светской львице хотелось бы услышать от Шнурова нечто новое, поэтому она создала «методичку» под названием КОКС, или «Как оскорблять Ксению Собчак».
«Ну, Серёжа, пора тебе в школу
Агрессивного стихосложенья:
Надо выписать в столбик глаголы,
В них – основа основ униженья.
Пососи карандаш, если трудно…
«Пососать!» – вот глагольчик отменный!
Он подходит и к шутке паскудной,
И к гнилым новостям про измены», — написала Ксения Собчак в Instagram.
К стихотворению Ксения Собчак приложила красноречивое видео. В ролике светская львица выбирается в купальнике на пирс так, чтобы были видны её ягодицы. По мнению Собчак, все оскорбления Шнурова сводятся к тому, чтобы её оклеветать, но певец делает это без фантазии.