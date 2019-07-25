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И словом, и видом: Собчак в купальнике ответила на стихи Шнурова

Светская львица написала «методичку» в стихах, как солисту «Ленинграда» нужно её оскорблять.

И словом, и видом: Собчак в купальнике ответила на стихи Шнурова
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Недавно возобновился поэтический «батл» между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. Все началось с того, что лидер «Ленинграда» заявил, мол, поэтические строчки для светской львицы пишет её новый возлюбленный Константин Богомолов. Собчак в долгу не осталась и ответила матерным стихом. Тогда Шнуров сравнил ведущую с Викторией Боней и заявил, что она ничего не сделала полезного для общества.

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак в купальнике против Шнурова. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак разочаровалась в том, как давний оппонент её оскорбляет. Светской львице хотелось бы услышать от Шнурова нечто новое, поэтому она создала «методичку» под названием КОКС, или «Как оскорблять Ксению Собчак».

«Ну, Серёжа, пора тебе в школу

Агрессивного стихосложенья:

Надо выписать в столбик глаголы,

В них – основа основ униженья.

Пососи карандаш, если трудно…

«Пососать!» – вот глагольчик отменный!

Он подходит и к шутке паскудной,

И к гнилым новостям про измены», — написала Ксения Собчак в Instagram.

К стихотворению Ксения Собчак приложила красноречивое видео. В ролике светская львица выбирается в купальнике на пирс так, чтобы были видны её ягодицы. По мнению Собчак, все оскорбления Шнурова сводятся к тому, чтобы её оклеветать, но певец делает это без фантазии.

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Ксения Собчакновое стихотворениеСергей Шнуровфигура в купальнике

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И словом, и видом: Собчак в купальнике ответила на стихи Шнурова
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