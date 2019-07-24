«Надо искать свою любовь»: Билан остался под впечатлением от фильма «До скорой встречи»

Кинопремьеру новой картины Жени Танаевой, помимо Билана, посетили такие звезды, как Яна Рудковская, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, и многие другие.

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась необычная премьера. На суд зрителей представили по-настоящему интернациональный фильм под названием «До скорой встречи».

Съемки кинокартины проходили сразу в нескольких локациях — в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге. А в самом фильме сыграли как российские актеры, так и зарубежные звезды, в том числе Лиам МакИнтайр («Спартак», «Отряд самоубийц») и Харви Кейтель («Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Таксист»), а также известный испанский футболист Карлес Пуйоль. В качестве режиссера и продюсера картины выступила Женя Танаева. Кстати, для Евгении эта работа стала дебютной.

Кинопремьеру посетили такие звезды, как Дима Билан, Яна Рудковская, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, и многие другие. Гости не забыли поделиться своими эмоциями после просмотра фильма.

«Фильм заставляет поверить в то, что чудеса случаются. Хочется, чтобы в жизни было точно так же», — сказала Яна Рудковская. Она также оценила то, как в кинокартине красиво снят Санкт-Петербург и виды нашей северной столицы.

Подопечный Рудковской, Дима Билан, назвал фильм «До скорой встречи» «мелодрамой о женском счастье». По его словам, сидевшие рядом с ним девушки очень переживали за главных героев. Да и самого певца сюжет заставил задуматься о важном.

«Вообще, знаете, сложно найти вторую половинку, когда ты популярен. А в кино я увидел эту историю, надо выходить за рамки – надевать кеды и идти гулять по городу, искать свою любовь», — отметил Билан.

Артист также согласился с Рудковской в том, что в фильме очень красиво представлена северная столица России, особенно разводные мосты.

Исполнитель одной из главных ролей, Олег Тактаров, назвал «До скорой встречи» по-настоящему жизнеутверждающим фильмом. В жизни необходимо верить в сказку, а если этого не делать, то наше существование станет скучным и серым, считает артист.

Сюжет «До скорой встречи» строится вокруг истории двух людей из совершенно разных миров. Она — мать-одиночка из Петербурга, а он — звезда футбола из Соединенных Штатов. Но после неожиданной встречи в их жизни уже ничего не будет, как прежде.

Российские зрители увидят кинофильм на больших экранах 25 июля. Мировая премьера картины «До скорой встречи» состоится 26 июля.