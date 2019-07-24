ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева определила логику появления своих снов

Телеведущая заметила, что с кем она сталкивается в последнее время, тот и появляется в её снах.

Кудрявцева определила логику появления своих снов
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress

Недавно Лера Кудрявцева пожаловалась в Instagram на кошмары. Телеведущей часто снится, что её дочка Маша, которой скоро исполнится годик, сталкивается с опасностями. Из-за переживаний она обратилась за советом к подписчикам.

Звезды, в том числе Светлана Лобода, Лариса Гузеева и Анита Цой, успокоили Кудрявцеву. Кажется, теперь телеведущая спит спокойно. Однако новые сны не перестают удивлять звезду.

«Концепция моих снов такова: посмотрела на ночь глядя выступления со Стивеном Тайлером — будь добр приснись! Поболтала по телефону с Анфисой Чеховой — айда участвовать в моем сне с закрученным сюжетом», — написала Лера Кудрявцева.

Анфиса Чехова тут же поинтересовалась в комментариях, что она делала с солистом Aerosmith. «Хоть во сне-то я пошалила?» — спросила телеведущая. Кудрявцева не раскрыла подробностей, но разочаровала подругу – ничего интересного в грезах не произошло.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чеховадочь МашаЛера КудрявцеваСныСтивен Тайлер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева определила логику появления своих снов
Интересно?
Поделись с друзьями: