Кудрявцева определила логику появления своих снов

Телеведущая заметила, что с кем она сталкивается в последнее время, тот и появляется в её снах.

Недавно Лера Кудрявцева пожаловалась в Instagram на кошмары. Телеведущей часто снится, что её дочка Маша, которой скоро исполнится годик, сталкивается с опасностями. Из-за переживаний она обратилась за советом к подписчикам.

Звезды, в том числе Светлана Лобода, Лариса Гузеева и Анита Цой, успокоили Кудрявцеву. Кажется, теперь телеведущая спит спокойно. Однако новые сны не перестают удивлять звезду.

«Концепция моих снов такова: посмотрела на ночь глядя выступления со Стивеном Тайлером — будь добр приснись! Поболтала по телефону с Анфисой Чеховой — айда участвовать в моем сне с закрученным сюжетом», — написала Лера Кудрявцева.

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Анфиса Чехова тут же поинтересовалась в комментариях, что она делала с солистом Aerosmith. «Хоть во сне-то я пошалила?» — спросила телеведущая. Кудрявцева не раскрыла подробностей, но разочаровала подругу – ничего интересного в грезах не произошло.