Мама Ольги Бузовой объяснила, когда дочь завершит карьеру

Она ответила на вопрос фанатов, собирается Ольга уходить со сцены или нет.

Ольгу Бузову любят и ненавидят, кого-то ее творчество вдохновляет, а кто-то считает, что петь она не умеет и делает это исключительно под фонограмму. Так или иначе, за жизнью и творчеством певицы наблюдают масса поклонников по всей стране, ведь даже на ее Инстаграм подписано 16 миллионов человек.

Недавно певица переполошила фанатов тем, что может уйти со сцены. Прямо об этом Ольга не заявляла, но намекнула, что отыграет последний концерт.

Вскоре по столице появились афиши: «Последний концерт Ольги Бузовой, назвали программу «Под звуки поцелуев».

Сольное выступление пройдет 14 ноября.

«Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — «Под звуки поцелуев», — написала Ольга и подлила масла в огонь.

Развеяла сомнения и успокоила миллионы поклонников Ирина Бузова, мама Ольги. Она самый большой фанат дочери и точно знает, куда движется ее сольная карьера. Пока это путь к рассвету, а не к закату, уверена женщина.

«Она завершает программу «Под звуки поцелуев». Это действительно прощальное выступление», — говорит Ирина Бузова Комсомольской правде.

А вот на вопрос уходит ли поющая ведущая со сцены или нет ответ был вполне конкретный: «со сцены Ольга не уходит».

Ранее модель Виктория Лопырева заявила, что считает бывшую звезду «Дома-2» коммерческим проектом. По ее мнению, Ольга популярна только у тех слоев населения, которые не могут отличать хорошее от плохого, пишет сайт OA.