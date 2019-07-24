Певица Натали раскрыла секрет собственного очарования

Внутреннюю силу, по мнению артистки, ей подарили дети, а их у певицы трое.

Вечно молодая певица Натали убеждена: в 45 — баба ягодка опять. Своим видом и жизненным опытом она это доказала. В интервью изданию «СтарХит» звезда рассказала, как нашла гармонию с самой собой.

Натали призналась, что по своей сути относится с женщинам-жертвенницам, пытающимся угождать другим. В 20 лет она казалась самой себе слишком толстой, в 25 — староватой. В нынешнем состоянии Натали уже перестала чувствовать свой возраст. Она себя осознает желанной и гармоничной.

Внутреннюю силу ей подарили дети, а их у певицы трое. «Каждый новый рожденный малыш добавлял уверенности, любви к телу. Я осознала — надо относиться к себе как к божественному созданию, сокровищнице».

Это понимание отодвинуло природную скромность женщины на задний план. К ней пришла убежденность в своей силе, харизме и красоте. И именно это сделало ее по-настоящему привлекательной для мужчин. А внешность — это вторичное.

Кстати, певица заметила, что многодетность позитивно отразилась и на характере мужа. Каждый раз с пополнением в их семействе он становился более мужественным и сильным, настоящим отцом семейства.